Зацькували до смерті! Її звали Вікторія, і їй було лише 15. Усе життя попереду, але дівчина через шкільний булінг вкоротила собі віку!

Ученицю ображали й однокласники, і вчителі. Принаймі, про це вона написала в передсмертному листі, який батьки знайшли за кілька днів після трагедії. Розібратися в шокуючому інциденті намагались наші кореспонденти.

Трагедія в родині Зайцевих сталася третього квітня. Мати 15-річної Вікторії знайшла доньку мертвою у власній кімнаті посеред ночі.

Олена Зайцева, мати Вікторії:

Когда она зашла, я не заметила. Она быстро прошмыгнула в свою комнату. И все. Я пошла, лягла спать. Свет у нее горел. Я зашла в пол первого ночи, все увидела.

Та вже за кілька днів після похорону дівчини, її батьки пережили ще один шок. Знайшли передсмертний лист. Учениця дев'ятого класу написала, що так жити більше не може. Її зламали. І звинувачує в цьому школу. А конкретно вчителя української та класного керівника. Начеб-то ті - ображали і її, і весь клас. У школі це спростовують.

Ганна Скворцова, класна керівниця 9-А класу гімназії № 47 м. Запоріжжя:

Дистанційна робота, нестабільний такий навчальний процес. Він дійсно вплинув на їхню роботу. Я їм завжди казала, діти - ви стали гіршими. Ви вчитесь не так, як ви можете вчитись. Такі зауваження я робила, але це не були зауваження, які мали такий, агресивний характер і вчитель тоді робив зауваження, Віка, ти можеш працювати, а почала лінуватися.

Та в однокласників Вікторії своя версія.

Валерія, однокласниця Вікторії:

Нас. Ну не только Вику, но весь наш класс учителя, так скажем, поливали грязью. Они обзывали нас необразованными свиньями, бестолковыми.

Про ці образи чули від Вікторії і вдома, каже її мати.

Олена Зайцева, мати Вікторії:

Два часа я думала, идти к классной руководительнице, рассказывать эту проблему? Или будет еще хуже? Все таки я решилась, рассказала, а она ее высмеяла при всем классе, эту проблему. Она высмеяла, выставила на показ. Это было еще хуже.

Біля гімназії, де вчилася Вікторія, сьогодні зібрались її друзі з плакатами з вимогою до педагогів - зупинити булінг.

Олена, подруга Вікторії:

По-большей части она говорила, что друзья, которые со школы, и ее очень обижают. И учителя обижают. И директор на это все закрывает глаза.

Директорка гімназії запевняє: намагаються ситуацію з'ясувати.

Валентина Коваль, директорка гімназії № 47 м. Запоріжжя:

Я не вбачаю в тих записках звинувачень в адресу школи повних. На мій погляд, це щоденник дівчинки. Про який ніхто не знав. Класний керівник працює там 26 років. І за ці 26 років які я з нею працюю, жодного разу я не чула підвищеного тону від вчителя. І тому ми зараз виясняємо, що спонукало дівчинку до таких дій. Ми ведемо власне розслідування.

Розслідування веде й поліція. Сьогодні вони також - у гімназії.

Діана Шелеметьєва, старший інспектор відділу ГУ Національної поліції в Запорізькій області:

Розібратися, чи є булінг, чи немає булінг.

Викладачі ж кажуть, увагу треба звернути на стосунки в родині самої дівчинки.

Юлія Лук'яненко, соціальний педагог гімназії № 47 м. Запоріжжя:

Могло відбутися що завгодно. Люба ситуація могла спровокувати.

Та що насправді спонукало Вікторію до такого кроку мають встановити в поліції. І якщо винних знайдуть, їм загрожуватиме до десяти років тюрми.