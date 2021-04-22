Юлія Тимошенко закликала до референдуму про вільний обіг сільгоспземель [ Редактировать ]
Чи потрібен країні вільний обіг сільгоспземель хочуть спитати в українців на референдумі. Підготовку до опитування розпочали в партії "Батьківщина". До організації долучили понад дванадцять тисяч волонтерів по всій країні.
Перше зібрання ініціативної групи в онлайн-режимі відбудеться за місяць.
Юлія Тимошенко, лідерка ВО "Батьківщина" :
Ми зараз об'єдналися із фермерами, землевласниками, селянами по всій країні і ми разом із ними ініціюємо цей Всеукраїнський референдум, щоби не продавати сільськогосподарську землю, особливо під час війни. На сьогоднішній день, виконуючи закон, ми залучили до ініціативної групи, яка буде збирати підписи по всій Україні, вже більше дванадцяти тисяч людей, які по добрій волі пішли працювати для порятунку України
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