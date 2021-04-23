Атаки ворога з повітря тренувалися відбивати на Херсонщині. Там провели навчання протиповітряної оборони.

Зенітно-ракетні комплекси та артилерія працювали спільно. Готувалися до непередбачуваної поведінки супротивника, тож у своїх діях намагалися уникати шаблонів.

Майже всі учасники вишколу мають досвід бойових дій на Сході. У керівництві об'єднаних сил кажуть - ворожу атаку відбили успішно.

Сергій Наєв, командувач операції Об'єднаних сил: