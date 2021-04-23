На Херсонщині провели масштабні навчання протиповітряної оборони [ Редактировать ]
Атаки ворога з повітря тренувалися відбивати на Херсонщині. Там провели навчання протиповітряної оборони.
Зенітно-ракетні комплекси та артилерія працювали спільно. Готувалися до непередбачуваної поведінки супротивника, тож у своїх діях намагалися уникати шаблонів.
Майже всі учасники вишколу мають досвід бойових дій на Сході. У керівництві об'єднаних сил кажуть - ворожу атаку відбили успішно.
Сергій Наєв, командувач операції Об'єднаних сил:
Є фактом дуже високої готовності для знищення засобів повітряного нападу умовного противника на загрозливих напрямках прольоту його літальних апаратів з метою висадки повітряних десантів у глибині оборони нашого угруповання. Оборонці нашого повітряного простору готові для дій за призначенням.
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