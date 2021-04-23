Под Николаевом мужчина расстрелял военного [ Редактировать ]
В Очакове (Николаевская область) неизвестный выстрелил в военнослужащего и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали.
Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня утром во дворе дома на улице Бугская.
"… неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся… Предварительно установлено, что 23-летний потерпевший, военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Сейчас военный госпитализирован", - говорится в сообщении.
Для розыска подозреваемого в городе ввели полицейскую спецоперацию, открыто уголовное дело за покушение на умышленное убийство.
Напомним, что недавно пьяные военные устроили стрельбу из пистолета в поезде "Константиновка - Киев".
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