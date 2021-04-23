В пятницу, 23 апреля, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о предложении провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе, сообщает "РИА Новости".

Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Он уточнил, что предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на Донбассе.

Вместе с тем Козак снова обвинил Украину в уклонении от реализации механизмов, которые могут обеспечить прекращение огня на Донбассе.

На последней встрече политических советников нормандского формата 19 апреля 2021 года из итогового заявления по инициативе Украины и при попустительстве представителей Франции и Германии были в очередной раз вымараны любые упоминания механизмов, способных реально обеспечить режим прекращения огня, и предпринята попытка свести итоги многочасовых переговоров к очередной размытой политической декларации.

По его словам, все усилия Киева "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска".

Ни один конфликт в мире не был разрешен политическим невоенным путем без достижения прямых политических договоренностей между сторонами конфликта.

Ранее мы сообщали, что Украина исключает переговоры по Донбассу с представителями "ЛДНР".

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