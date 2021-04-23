В Європі країни висилають представників російський дипмісій [ Редактировать ]
У Європі триває дипломатична міграція. Країни Балтії висилають представників російських дипмісій на знак солідарності із Чехією. Додому поїдуть по одному дипломату з Латвії та Естонії, з Литви видворяють двох. І трьох російських представників відряджає Словаччина.
Минулих вихідних Прага оголосила про видворення 18 працівників дипмісії Москви через співпрацю з російськими спецслужбами. Кремль усі закиди заперечує. Після взаємних звинувачень, Росія і Чехія лишили в дипмісіях по сім дипломатів з кожного боку.
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