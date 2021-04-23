В пятницу, 23 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил о том, что "нормандская встреча" на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" может размыть саму идею переговоров.

По его словам, украинская сторона всегда выступала только за конструктивный подход к переговорам, потому что нужен результат.

Сейчас есть разные переговорные форматы - лидеров "нормандской четверки", политических советников, Трехсторонняя контактная группа и Совместный центр по контролю и координации.

Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров.

Он подчеркнул, что участие представителей "ЛДНР" не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются еще одним лицом российской стороны.

Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы.

По его мнению, предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе дают шанс на создание нового особого формата для диалога, который может быть эффективным и действовать одновременно с сохранением и развитием других переговорных линий.

Ранее мы сообщали, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о предложении провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе.

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