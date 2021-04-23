Переговоры на Донбассе: у Зеленского отреагировали на предложение России [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, советник руководителя Офиса президента Украины по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заявил о том, что "нормандская встреча" на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" может размыть саму идею переговоров.
По его словам, украинская сторона всегда выступала только за конструктивный подход к переговорам, потому что нужен результат.
Сейчас есть разные переговорные форматы - лидеров "нормандской четверки", политических советников, Трехсторонняя контактная группа и Совместный центр по контролю и координации.
Расцениваем предложение Дмитрия Козака о проведении своего рода "смешанных" переговоров на Донбассе с участием представителей Франции, Германии, Украины, России и несубъектных в юридическом смысле лиц из ОРДЛО - как то, что может размыть саму идею переговоров.
Он подчеркнул, что участие представителей "ЛДНР" не будет конструктивным, поскольку они не принимают самостоятельных решений и фактически являются еще одним лицом российской стороны.
Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы.
По его мнению, предложение президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с президентом России Владимиром Путиным на Донбассе дают шанс на создание нового особого формата для диалога, который может быть эффективным и действовать одновременно с сохранением и развитием других переговорных линий.
Ранее мы сообщали, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил о предложении провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
По итогам встречи они подтвердили свое стремление к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе
В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
В среду, 14 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация вооруженного конфликта на территории Украины возможна только в одном случае.
Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года
Во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура резко высказался о действиях России на Донбассе