А далі - традиційна тема: суцільне бездоріжжя. Уже понад 10 років жителі Королівської ОТГ, що на Закарпатті, змушені самостійно підсипати дорогу щебенем. Бо шлях крізь села - непроїзний, а від асфальту подекуди і згадки не лишилося.

Відремонтувати дорогу громада не може, бо та - на балансі області. Що із цим зробити - поцікавилися наші кореспонденти.

Но, це постоянно зо мною, компресор, донкрат то кожен тиждень шось з колесом є, то проб'ється, то диск… неможливо їздити.

Домкрат, запаска та рихтувальний молоток - цей рятівний набір завжди є в автівці Степана - жителя села Черна. І майже щодня йому стає в пригоді.

Степан Чулей, житель села Черна:

Я тут живу у цьому селі 12 років, тут ні разу, жодного разу не робили ремонт, дорога просто ужас. Ходову кожен місяць щось стукать, то всьо гроші.

Тут асфальту вже майже не залишилося. Об'їхати вибоїни просто неможливо.

Ірина та Іван, жителі села Черна:

Катастрофічна в нас дорога, катастрофічна. Да. На першій передачі їжджу з Королева до Черні десь пів години йде на 4 км.

Селяни вже й не пам'ятають, коли тут востаннє бачили дорожну техніку. Колишній голова сільради згадує, як свого часу втратили німецького інвестора - і все через дорогу, точніше її відсутність.

Василь Івашко, житель села Черна:

Німці приїхали, привезли з собою лабораторію 10 чоловік зробили аналіз, прекрасні умови, земля ідеальна для вирощування клубніки. Але ми не можемо приїхати стан дороги такий, що ми такий ще ніколи не бачили, у нас, каже, після війни дороги були кращі…

А це вже село Королеве, тут ситуація не краща. Водії намагаються маневрувати. Та це вдається далеко не кожному.

Роман, житель села Королеве:

Чесно кажучи, сюди туристи наврядчи підуть.

Відремонтувати дорогу влада обіцяє щороку, але далі слів справа не рушить. Намагалися жителі самі собі зарадити.

Іван Пароді, житель села Королеве:

Ми робимо, робимо своїми силами, збираємося на техніку, і якось відновлюємо то дорожнє покриття, яке лишилося, але воно ненадовго.

Куди тільки не зверталися, каже староста села. Люди готові навіть фінансово долучитися, аби тільки полагодили дорогу.

Степан Дьордяй, староста села Черна:

То шо касається держави ми не можемо, ми можемо їх хібащо посприяти, є звернення, є клопотання, будемо ще звертатися будемо прямо до губернатора їхати.

В обласній службі автодоріг кажуть: ремонтні роботи в Королівській ОТГ вже розпочали. Та цьогоріч коштів на шлях у цих двох селах - навряд чи вистачить.

Владислав Данило, директор ДП "Служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області":

В даний момент проходить обстеження. Після того, як в нас вже буде якась зрозуміла картина, ми ще спів додатково опрацюємо це із селищною радою по можливості співфінансування і тоді буде прийнято рішення.

Тож поки що селянам лишається відточувати майстерність об'їжджання ям і завжди мати напоготові інструменти для авторемонту.