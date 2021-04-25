Представительство Kaercher будет расположено в Киевской области возле села Гатное Источник: Подробности

Kaercher Украина объявляет об инвестировании в масштабное строительство для размещения официального представительства компании в Украине.

100% современное и экологичное официальное представительство Kaercher будет расположено в Киевской области, возле села Гатное.

Кроме офисных помещений, в нем будут действовать самый крупный в Украине Kaercher Центр, инновационный учебный центр Kaercher Академия и сервисный центр для обслуживания техники известного производителя.

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Также в новом комплексе планируется в будущем собирать коллег со всей Восточной Европы для тренингов и обмена опытом.

Будущий офисный центр будет построен с привлечением максимально экологичных и современных технологий, например, солнечных батарей и систем сохранения водных ресурсов. В здании установят резервуары для накопления дождевой воды, чтобы использовать в украинской штаб-квартире и Kaercher Академии.

Также планируется размещение современной автомобильной мойки с задействованием инновационных экологичных технологий, которые исключают загрязнение окружающей среды и позволяют экономить природные ресурсы.

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На территории будущего комплекса Kaercher Competence Center будут внедрены технологии очистки воды для ежедневного использования и применения с учебными целями. Поэтому компания делает все для минимизации потенциального негативного влияния на окружающую среду.

Строительство международного офисного центра является мощной инвестицией в государственную экономику, создание новых рабочих мест и позитивный имидж Украины на международном рынке.

Комплекс будет приносить пользу на местном уровне за счет создания новых рабочих мест для жителей села Гатное, усовершенствования инфраструктуры и т.п.

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Например, проектом строительства предусмотрено создание двух подземных резервуаров для накопления воды общим объемом более 300 кубических метров, удлинение системы водоснабжения.

Также будет установлен пожарный гидрант для эксплуатации в случае пожара, – не только для потребностей Kaercher, но и прилегающих домов и построек. Эти инвестиции повышают противопожарную безопасность в округе и улучшают существующее состояние инфраструктуры.

После открытия комплекса Kaercher Competence Center предприятие станет источником значительных налоговых отчислений к местным бюджетам и будет способствовать привлечению к сотрудничеству местные предприятия.

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