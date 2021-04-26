Спасатели продолжили поиски туриста из Киева, который пропал в высокогорьях Карпат 13 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области.

В воскресенье, 25 апреля, поисковыми группами обследованы склоны и водосборники гор Гимба и Жид-Магура. В настоящее время не было найдено никаких следов пропавшего мужчины.

Фото: ГСЧС Украины

Несмотря на то, что снежный покров в горной местности сошел спасатели в очередной раз обследовали место, где предположительно заблудился турист… К сожалению, пропавший гражданин не найден.

Отмечается, что наземные поиски осуществляли 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений сел Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода. Площадь гор сверху мониторит беспилотный летательный аппарат, а также спасатели используют вездеход Богун.

Фото: ГСЧС Украины

Читайте также, в Закарпатской области в течении суток продолжаются поиски туриста, который заплутал в горах и не смог найти выход из положения. Парень приехал покорять вершины из Львова, сотрудники спасательных служб занимались прочесыванием местности и поддерживала связь по телефону с туристом-неудачником.

Кроме того, в Закарпатской области в районе долины Драгобрат в горах пропал турист. В оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что во время катания на горнолыжных трассах.

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