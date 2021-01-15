В Закарпатской области в течении суток продолжаются поиски туриста, который заплутал в горах и не смог найти выход из положения.

Парень приехал покорять вершины из Львова. В последний раз потерпевший подавал сообщения, находясь на горе "Поп Иван", находящуюся в Раховском районе.

14 января в 13:00 в Службу спасения поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на г. Поп-Иван Раховского района потерял ориентир и заблудился 25-летний житель Львова.

Отмечается, что сотрудники спасательных служб занимались прочесыванием местности и поддерживала связь по телефону с туристом-неудачником. В конце-концов поиски решили приостановить из-за возникновения метели, которая подняла высоту снежного покрова до 1 метра и уменьшила видимость до 5 метров. Также спасатели получили информацию о нахождении молодого человека в Румынии.

Ранее мы писали, что из-за зверств метели в карпатских горах туда запретили ходить туристам. на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 метров.

Кроме того, в Славском из-за проблем с электричеством остановилась канатная дорога. В результате происшествия 74 человека, в числе которых было 13 детей и 3 беременных женщины.

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