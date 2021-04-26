Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов упали в цене до 65,57 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:49, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,82%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,73 доллара за баррель, потеряв 0,66%.

Цены на нефть упали в понедельник из-за опасений, что рост количества случаев COVID-19 в Индии снизит спрос на топливо в третьем по величине импортере нефти в мире, а также потому, что инвесторы скорректировали позиции накануне запланированного увеличения добычи нефти ОПЕК+ с мая.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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