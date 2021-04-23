Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов выросли в цене до 65,80 доллара за баррель.

По данным издания по состоянию на 8:05, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,61%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 61,91 доллара за баррель, прибавив 0,78%.

Цены на нефть выросли в пятницу в надежде на восстановление спроса на топливо в Соединенных Штатах и Европе по мере ускорения экономического роста и ослабления ограничений, но опасения по поводу бурной второй волны случаев COVID-19 в Индии сдерживали рост.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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