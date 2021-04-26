В Киеве объявили "оранжевый" уровень опасности [ Редактировать ]
В понедельник, 26 апреля, синоптики предупредили жителей столицы о ночных заморозках. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
Так, во вторник и среду, 27-28 апреля, в столице ожидаются заморозки до -3 градусов.
В связи с этим синоптики объявили в Киеве второй уровень опасности - "оранжевый".
Кроме того, 27 апреля в Киеве прогнозируют от +9 до +11 градусов тепла днем, а также западный ветер силой 3-8 метра в секунду.
Осадков во вторник в Киеве не ожидают.
Ранее также сообщали, что Украину в начале мая "атакуют" заморозки.
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