В понедельник, 26 апреля, синоптики предупредили жителей столицы о ночных заморозках. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Так, во вторник и среду, 27-28 апреля, в столице ожидаются заморозки до -3 градусов.

В связи с этим синоптики объявили в Киеве второй уровень опасности - "оранжевый".

Кроме того, 27 апреля в Киеве прогнозируют от +9 до +11 градусов тепла днем, а также западный ветер силой 3-8 метра в секунду.

Осадков во вторник в Киеве не ожидают.

Ранее также сообщали, что Украину в начале мая "атакуют" заморозки.

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