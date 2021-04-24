В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные заморозки. Об ухудшении погоды предупреждают в ГСЧС Украины, ссылаясь на данные "Укргидрометцентра".

Так, по прогнозам синоптиков, 24 апреля - в западных и северных областях, а ночью 25-27 апреля - по всей Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).

В южных, а 24 апреля - и в центральных областях синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области 24-27 апреля также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).

Ранее сообщалось, что погода на Пасху в Украине будет с "сюрпризами". Также мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.

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