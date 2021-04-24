В Украину идут сильные заморозки: когда ждать непогоды [ Редактировать ]
В ближайшие дни в Украине ожидаются сильные заморозки. Об ухудшении погоды предупреждают в ГСЧС Украины, ссылаясь на данные "Укргидрометцентра".
Так, по прогнозам синоптиков, 24 апреля - в западных и северных областях, а ночью 25-27 апреля - по всей Украине, кроме юга, ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).
В южных, а 24 апреля - и в центральных областях синоптики прогнозируют заморозки на поверхности почвы 0-5 ° (I уровень опасности, желтый).
В Киевской области 24-27 апреля также ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый).
Ранее сообщалось, что погода на Пасху в Украине будет с "сюрпризами". Также мы писали о том, когда в Украину придет настоящая весна.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Екстремальні погодні гойдалки очікують в Україні
Прогнози Гідрометцентру з народними не збігаються - що ж прогнозують синоптики?
Європа несподівано опинилась у холодному полоні: ще нещодавно там фіксували найтеплішу температуру за останні півстоліття, і от тепер - сніг, морози, хурделиці
Європа несподівано опинилась у холодному полоні: ще нещодавно там фіксували найтеплішу температуру за останні півстоліття, і от тепер - сніг, морози, хурделиці
І це, попри те, що минулого тижня температура сягала плюс 24 градуси за Цельсієм!