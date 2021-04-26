Рівненщина може залишитися без донорської крові. У єдиному на всю область центрі служби крові закінчуються тест-системи на інфекцію. Запасів їх залишилося щонайменше на тиждень. Лікарі б'ють на сполох - медзаклад невдовзі не зможе приймати донорів. Бо перевірити їхню кров - буде нічим. Чому виникла така проблема - дізнавалися наші кореспонденти.

Сюди, до Рівненського центру служби крові, щодня навідується більш як пів сотні донорів. Вікторія Якимчук регулярно здає кров уже майже 15 років. А нещодавно забила на сполох у центрі крові закінчують тест-системи.

Вікторія Якимчук, донорка:

Ці люди працюють майже в цілодобовому режимі. Це все дуже серйозно. Якщо це все закриється - закінчиться ці тест-системи - ми будемо просто без крові.

За допомогою тест-систем, пояснюють медики, відібрана у донорів кров перевіряється на наявність гепатиту В і С, ВІЛ-інфекції та сифілісу. Але їх запасів лишилося щонайменше на тиждень. Така ситуація критична, пояснює очільниця медзакладу, адже неперевірену кров використовувати не можна. А цей центр у Рівному, єдиний на всю область, і забезпечує компонентами крові всі лікарні Рівненщини.

Ліна Михальчук, головна лікарка Рівненського обласного центру служби крові:

Це просто криза, катастрофа. Ми із власних коштів, які були заплановані на інші медикаменти, там на реактиви для хімічної лабораторії, на обстеження, на гемоглобін та різні цілі, ми на 300 тисяч закупили з цих коштів. Проводили тендер. І зараз нам, якби дали якісь кошти, то це по новому треба проводити тендер і це затягнеться десь до двох місяців.

Стільки часу, кажуть медики, у них немає, тест-системи треба вже, бо пацієнти чекати не можуть. Щомісяця на ці комплекти реагентів Рівненському центру крові потрібно близько п'ятдесяти тисяч гривень. Закуповувати цей розхідний матеріал має централізовано Міністерство охорони здоров'я, але поставки затримуються вже більше року.

Ліна Михальчук, головна лікарка Рівненського обласного центру служби крові:

Те замовлення, яке ми робили на 20-ий рік не поступило абсолютно ні одної партії нічого до цеї пори. Тому всі ті тест-системи, які були закуплені за кошти 2019 року, ми уже давним давно використали. Уже просили деякі області мали чуть-чуть надлишки, бо це ж не можна спрогнозувати точну кількість донорів за рік і вони перерозподіляли нам.

Та самотужки з проблемою нестачі тест-систем у центрі крові впоратися не можуть. До того ж закінчуються запаси одноразової пластикової тари, в яку збирають кров. Натомість обласні чиновники від медицини заспокоюють.

Олег Вівсянник, начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА:

Ми очікуємо поставку тест-систем 26 квітня, тому згідно з запевненням Міністерства охорони здоров'я зриву постачання не буде і ми зможемо продовжити роботу щодо заготівлі донорської крові.

Постійні донори сподіваються на поставки від держави, однак не надто вірять словам чиновників. А тому звернулися по допомогу в усі можливі благодійні фонди країни. Бо ж ціна питання занадто висока.