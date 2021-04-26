Київ може залишити "червону зону" [ Редактировать ]
До побачення, локдаун. Київ може вийти із "червоної зони" вже до кінця тижня, заявив міністр Максим Степанов. А отже, карантинні обмеження можна буде послабити.
Столиця залишила перші сходинки у щоденній ковідній статистиці. Та й загалом тенденція по країні - доволі позитивна. За добу п'ять тисяч нових хворих. Це найменше з першого березня. Одужало майже сім тисяч.
195 українців померли. Регіон-антилідер - Дніпропетровщина. Далі Одеська, Миколаївська, Харківська та Львівська області.
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Щодня в країні фіксують понад 300 тисяч нових хворих це майже половина від щоденних заражень у світі. Тамтешні лікарні переповнені
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В последнее время показатели инфицирования коронавирусом в столице уменьшаются
В сусідній з Україною Польщі приблизно 14 тисяч нових інфікувань. Утім, влада там уже з понеділка хоче послабити карантин. У регіонах із кращою епідситуацією відновлять навчання в молодших класах та відкриють перукарні й салони
Найбільше нових заражень в Індії 275 тисяч. На другому місці Туреччина майже 56 тисяч. На третьому США - 43 тисячі
З весни в Україні почався бум дитячого ковіду. Хворіють усі - від немовлят до підлітків. І щонайгірше: якщо на початку пандемії діти переносили корону або безсимптомно, або в легкій формі, як звичайну застуду, то сьогодні - лікарні переповнені маленькими пацієнтами. Чому в коронавірусу почало з'являтися дитяче обличчя?