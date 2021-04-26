До побачення, локдаун. Київ може вийти із "червоної зони" вже до кінця тижня, заявив міністр Максим Степанов. А отже, карантинні обмеження можна буде послабити.

Столиця залишила перші сходинки у щоденній ковідній статистиці. Та й загалом тенденція по країні - доволі позитивна. За добу п'ять тисяч нових хворих. Це найменше з першого березня. Одужало майже сім тисяч.

195 українців померли. Регіон-антилідер - Дніпропетровщина. Далі Одеська, Миколаївська, Харківська та Львівська області.