У Львові білоруси вшанували пам'ять героїв Чорнобиля [ Редактировать ]
Аварії на Чорнобильській АЕС траплялися й до фатального вибуху 1986. До тридцять п'ятих роковин трагедії - СБУ розсекретила сенсаційні дані з радянських архівів. Виявляється, перший значний викид радіації стався ще 1982. Згодом, 1984 були аварії на третьому та четвертому енергоблоках.
Крім того, КДБ доповідав у Москву, що ЧАЕС є однією з найзагрозливіших атомних станцій у СРСР. Напередодні жертв катастрофи згадували по всій Україні. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів.
У Львові біля пам'ятника героям і жертвам Чорнобиля зібралися білоруси. Через політичні переслідування - вони залишили свою країну. Символічно зачитують назви тридцяти п'яти населених пунктів Білорусі, звідки після аварії на Чорнобильській АЕС відселили людей.
І таких переселенців у Білорусі майже три сотні. Найбільше постраждав південь країни.
Віталій Макаренко, житель Білорусі:
У Білорусі взагалі 25% заражено радіацією. Для нас це набуло масштаб такої національної катастрофи. У Білорусі було багато ліквідаторів.
Михайло Фатула з Ужгорода у далекому тисяча дев'ятсот вісімдесят шостому працював лікарем у зоні ЧАЕС. Свої спогади закарбував у "Чорнобильському щоденнику".
Михайло Фатула, доктор медичних наук, автор книги "Чорнобильський щоденник":
Було 120 лікарів спочатку, а лишилося 10 і треба було надавати допомогу і ось, ми там надавали людям допомогу людей лікували ось це я в Прип'яті стою, ось от тут дозиметрист, тут керівник нас.
І в Ужгороді, і у Львові до монумента героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС поклали квіти, щоб жила пам'ять про страшну трагедію і її наслідки.
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