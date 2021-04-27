Таких переселенців у Білорусі майже три сотні

Аварії на Чорнобильській АЕС траплялися й до фатального вибуху 1986. До тридцять п'ятих роковин трагедії - СБУ розсекретила сенсаційні дані з радянських архівів. Виявляється, перший значний викид радіації стався ще 1982. Згодом, 1984 були аварії на третьому та четвертому енергоблоках.

Крім того, КДБ доповідав у Москву, що ЧАЕС є однією з найзагрозливіших атомних станцій у СРСР. Напередодні жертв катастрофи згадували по всій Україні. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів.

У Львові біля пам'ятника героям і жертвам Чорнобиля зібралися білоруси. Через політичні переслідування - вони залишили свою країну. Символічно зачитують назви тридцяти п'яти населених пунктів Білорусі, звідки після аварії на Чорнобильській АЕС відселили людей.

І таких переселенців у Білорусі майже три сотні. Найбільше постраждав південь країни.

Віталій Макаренко, житель Білорусі:

У Білорусі взагалі 25% заражено радіацією. Для нас це набуло масштаб такої національної катастрофи. У Білорусі було багато ліквідаторів.

Михайло Фатула з Ужгорода у далекому тисяча дев'ятсот вісімдесят шостому працював лікарем у зоні ЧАЕС. Свої спогади закарбував у "Чорнобильському щоденнику".

Михайло Фатула, доктор медичних наук, автор книги "Чорнобильський щоденник":

Було 120 лікарів спочатку, а лишилося 10 і треба було надавати допомогу і ось, ми там надавали людям допомогу людей лікували ось це я в Прип'яті стою, ось от тут дозиметрист, тут керівник нас.

І в Ужгороді, і у Львові до монумента героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС поклали квіти, щоб жила пам'ять про страшну трагедію і її наслідки.