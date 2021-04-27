ЄС подав до суду на Astrazeneca через затримки з постачанням протиковідної вакцини. Єврокомісію обурило, що у січні компанія заявила - не зможе надати узгодженої контрактом кількості препарату.

І до кінця першого кварталу доправила європейським країнам лише 30 мільйонів доз - утричі менше обіцяного. За прогнозами, будуть провалені поставки й у другому кварталі.