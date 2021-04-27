С американской базы военно-воздушных сил была запущена ракета Delta IV Heavy с секретным военным грузом на борту, который принадлежит Национальному разведывательному управлению США. Об этом пишет United Launch Alliance.

Запуск был осуществлен с объекта ВВС США Ванденберг, что в штате Калифорния. Сообщается, что это уже 13-й запуск ракеты Delta IV Heavy.

Отмечается, что корабль Delta IV Heavy, производства United Launch Alliance, занимается обслуживанием высокоприоритетных космических программ от космических сил США и Национального разведывательного управления.

Читайте также, пентагон отправил в космос секретный спутник-шпион. Запуск состоялся с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии. ULA вела трансляцию в интернете, после того как были отстрелены половинки головного обтекателя, видеотрансляция оборвалась, поскольку миссия секретная.

Кроме того, Агентство по космическим разработкам США планирует провести на МКС испытания своего новейшего комплекса противоракетной обороны для отслеживания пусков гиперзвуковых ракет. В июле 2021 года грузовой корабль Cygnus, производства компании Northrop Grumman, привезет на борт специальную аппаратуру.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.