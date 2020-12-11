Американская компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным спутником NROL-44, созданным для Национального управления военно-космической разведки США. Об этом сообщается на сайте ULA.

После запуска компания подтвердила успешное отделение первой ступени ракеты-носителя и развертывание второй ступени с ракетным двигателем RL10B-2. На 8-й минуте полета ULA планово прекратила трансляцию.

Старт ракеты-носителя Delta IV с космодрома на мысе Канаверал планировался на июнь, однако его неоднократно переносили из-за неблагоприятных погодных условий или технических неполадок.

Национальное управление военно-космической разведки США контролирует разведывательные спутники США, его деятельность строго засекречена. Параметры и подробности миссии NROL-44 не раскрываются.

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Компания ULA основана в 2006 году. Она является совместным предприятием американских корпораций Boeing и Lockheed Martin.

Ранее сообщалось, что SpaceX запустила в космос военный GPS-спутник.

Напомним, что Россия создала систему предупреждения о ракетном нападении из четырех спутников.