До того ж Велика Британія вперше застосувала закон Магнітського та запровадила санкції проти чотирнадцятьох росіян у рамках боротьби з порушенням прав людини та корупцією за кордоном. До підсанкційного списку потрапили керівники податкових органів РФ, слідчі, фінансисти та юристи.

Обмеження включають замороження активів і заборону на в'їзд. Британський закон, аналогічний американському, названо на честь адвоката Сергія Магнітського. Він звинуватив російських чиновників у масовій податковій фальсифікації і розкрив шахрайські схеми на 230 мільйонів доларів. Магнітський був заарештований і згодом помер у російській в'язниці.