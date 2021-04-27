У Києві послаблять карантинні обмеження [ Редактировать ]
Кияни в передчутті послаблень. Столиця вже найближчим часом із червоної зони карантину потрапить одразу до жовтої. За словами мера Віталія Кличка, жорсткий локдаун, найімовірніше, скасують уже 30 квітня.
Точно це стане відомо завтра після засідання міської епідкомісії.
по теме
Про продовження жорсткого карантину в столиці сьогодні повідомив міський голова Віталій Кличко
У Києві дозволили ресторанам та кафе монтувати літні майданчики. Власники закладів можуть їх облаштовувати вже відзавтра. Втім, за умови, що запрацюють вони, коли столиця вийде з червоної зони
Локдаун у Києві закінчується вже цієї п'ятниці. Втім продовжать його чи ні, вирішать на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій - 14 квітня
Україна опинилася у трійці країн світу за кількістю нових хворих на добу та смертністю від COVID-19
У Києві дозволили ресторанам та кафе монтувати літні майданчики. Власники закладів можуть їх облаштовувати вже відзавтра. Втім, за умови, що запрацюють вони, коли столиця вийде з червоної зони