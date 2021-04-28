У Німеччині закликали Росію зняти обмеження на судноплавство [ Редактировать ]
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі. Очільник МЗС привітав заяву Москви про відведення військ від українських кордонів, у Берліні пильно стежать за ситуацією. Водночас закликав продовжити деескалацію, дотримувати перемир'я на Донбасі та відкрити акваторію біля Криму для іноземних кораблів.
Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини:
Оголошення про те, що Росія відводить свої війська, це хороша новина. За словами - мають негайно послідувати дії. Здається, це також добра ознака того, що Кремль готовий до діалогу, який запропонував президент Сполучених Штатів.
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