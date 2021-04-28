Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас закликав Росію зняти обмеження на судноплавство у Чорному морі. Очільник МЗС привітав заяву Москви про відведення військ від українських кордонів, у Берліні пильно стежать за ситуацією. Водночас закликав продовжити деескалацію, дотримувати перемир'я на Донбасі та відкрити акваторію біля Криму для іноземних кораблів.

Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини: