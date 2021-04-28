Інцидент між Сполученими Штатами та Іраном стався у Перській затоці. Кораблі Корпусу вартових ісламської революції з невідомих причин швидко наблизилися до двох військових суден, які патрулювали акваторію.

Через небезпечний маневр, американці спочатку кілька разів зробили заклики в гучномовець, а потім здійснили попереджувальні постріли. Лише після цього іранські судна відступили. За останній місяць це - друга сутичка у Перській затоці.