У Чилі почали вакцинувати вагітних. Жінки отримують ін'єкцію препаратом "Пфайзер-Біонтек". Термін вагітності має бути не менше 16 тижнів. У пріоритеті, зокрема, ті, хто має ослаблене здоров'я через діабет або надмірну вагу.

У Чилі хворих на ковід найбільше в Латинській Америці у розрахунку на кількість населення. Але й за темпами імунізації країна перша, там щепили вже третину громадян.