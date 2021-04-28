У Чилі роблять щеплення проти COVID-19 вагітним жінкам [ Редактировать ]
У Чилі почали вакцинувати вагітних. Жінки отримують ін'єкцію препаратом "Пфайзер-Біонтек". Термін вагітності має бути не менше 16 тижнів. У пріоритеті, зокрема, ті, хто має ослаблене здоров'я через діабет або надмірну вагу.
У Чилі хворих на ковід найбільше в Латинській Америці у розрахунку на кількість населення. Але й за темпами імунізації країна перша, там щепили вже третину громадян.
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