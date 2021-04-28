У західній півкулі сьогодні спостерігали за так званим рожевим супер-місяцем - рідкісним астрономічним явищем, при якому повня співпала із моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Пік припав у ніч проти 27 квітня.

У таких фазах супутник здається більшим і яскравішим. Цього року супермісяць можна спостерігати двічі. Наступний буде 26 травня.