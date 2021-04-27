Армия также выведет из пенсии своих военных медиков/ фото: РИА Новости

На территории Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией и отсутствием кислорода, будет использован резервный кислород из хранилищ.

Только за минувшие сутки в стане лабораторно подтвердили 323 144 новых заболевших COVID-19. Жертвой болезни стал 2771 человек, при этом по неофициальной статистике заболеваемость может быть намного выше.

Отмечается, что армия также выведет из пенсии своих военных медиков для привлечения их к борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с гражданским медицинским персоналом.

Ранее мы писали, что Индия поставила мировой антирекорд по заражению коронавирусом. Рост числа заразившихся фиксируется в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш, в столичном округе Дели, а также в штатах Карнатака, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш, Керала, Гуджарат, Тамилнад, Раджастхан, Бихар и Западная Бенгалия.

Кроме того, в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Эпидемиологи уверены, что скачок заболеваемости в стране и в мире вызван новыми штаммами коронавируса, за минувшие сутки в Индии выявили 295 041 новых случаев COVID-19.

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