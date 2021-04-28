У Києві вирішили послабити карантинні обмеження [ Редактировать ]
І свіжа новина від київського мера. Міськрада прийняла рішення послабити локдаун у столиці. Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко.
За його словами, з першого травня у місті відновлюють роботу школи і дитсадки, громадський транспорт зможе працювати без спецперепусток. Локдаун дав свої результати, зазначив Кличко, кількість нових випадків захворювання почала знижуватися.
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