Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко

І свіжа новина від київського мера. Міськрада прийняла рішення послабити локдаун у столиці. Про це під час брифінгу повідомив Віталій Кличко.

За його словами, з першого травня у місті відновлюють роботу школи і дитсадки, громадський транспорт зможе працювати без спецперепусток. Локдаун дав свої результати, зазначив Кличко, кількість нових випадків захворювання почала знижуватися.