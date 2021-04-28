Британская почтовая компания Post Office десятки лет использовала программное обеспечение Horizon с ошибкой в коде. Оно применялось для учета продаж и вело неверные подсчеты. Программа указывала на недостачу денег, и попавшие под подозрение сотрудники попадали в тюрьму или лишались личных сбережений. Количество пострадавших исчисляется сотнями. Об этом сообщает CNews.ru.

В Horizon присутствовала фатальная ошибка, из-за которой ПО вело неправильные подсчеты и раз за разом показывало недостачи денег, которые приписывали сотрудникам отделений.

Из-за бага в Horizon пострадали сотни невиновных людей: кто-то сел в тюрьму, а кто-то остался без единого фунта сбережений, пытаясь покрыть недостачу.

Сотрудницу почты Джанет Скиннер (Janet Skinner) посадили в тюрьму на девять месяцев после того, как программа показала недостачу в 59 тыс. фунтов стерлингов.

В одном из офисов компании Horizon выявила недостачу почти в 100 тыс. фунтов стерлингов. Ее "повесили" на сотрудника отделения, в результате чего тот покончил жизнь самоубийством. Новый сотрудник, пришедший ему на смену, через несколько месяцев тоже пострадал из-за ошибки в работе программы.

62-летний Виджай Парех (Vijay Parekh) провел в тюрьме полгода. Его обвинили в краже 72 тыс. фунтов стерлингов, и адвокат посоветовал ему признать вину.

Ошибочные подсчеты, производимые Horizon, привели, в общей сложности, к судебному преследованию почти 740 сотрудников Post Office с 2000 по 2014 годы. Число людей, получивших повестки в течение последних семи лет, все еще уточняют.

23 апреля 2021 года Королевский суд Лондона вынес 39 оправдательных приговоров в отношении сотрудников Post Office. Ранее все они были по ошибке осуждены за кражу денег у компании: кто-то поплатился увольнением, а кто-то свободой. Post Office еще в 2019 году выплатила компенсацию 555 пострадавшим.

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