В Киевской области задержали мужчину за кражу более 300 тысяч гривен из отделения "Укрпочты". Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Полицейских на место преступления вызвали пожарные. Как оказалось, утром 16 февраля в поселке Глеваха Фастовского района горело помещение почты. Во время тушения пожара спасатели обратили внимание на то, что в одной из комнат находится открытый сейф.

По словам руководителя отделения, в сейфе находилась крупная сумма денег, которые предназначались для выплаты пенсий и других социальных выплат жителям поселка.

Полицейским по горячим следам удалось найти злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом.

Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания. По его месту жительства правоохранители изъяли похищенные деньги и нашли наркотическое вещество - каннабис.

Мужчину задержали, меру пресечения изберет суд. После окончания следственных действий деньги вернут законным владельцам. За содеянное злоумышленнику грозит заключение на срок от пяти до восьми лет.

Ранее сообщалось, что между Генштабом и "Укрпочтой" возник громкий скандал из-за марок к 23 февраля.