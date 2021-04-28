Свежая клубника уже начала появляться на полках магазинов и на рынках. Главный вопрос даже не в цене, а в том - безопасна ли ранняя клубника, даже за высокую цену. Об этом - в материале newsyou.info.

В Украине нет норм, регулирующих количество нитратов в клубнике. К тому же, чтобы ягоды не испортились во время транспортировки, перевозчики хитрят и обрабатывают ее химикатами, - комментируют врачи.

В чем опасность ранней клубники

По словам нутрициологов, ранняя клубника зачастую содержит нитраты. Поэтому людям со слабым иммунитетом, со слабым здоровьем, а также кормящим мамам, пожилым людям и детям такой продукт употреблять нельзя. Нитраты загрязняют кровь, печень и мы получаем отравление.

А если очень хочется посмаковать любимой ягодой, то по крайней мере сделайте ее более безопасной. Следует вымочить клубнику или любую другую ягоду в течение 30 минут. В процессе вымачивания продуктов нитраты частично выходят. Для этого лучше использовать холодную фильтрованную воду, можно добавить немного соли, ведь соль на себя берет эти вредные вещества.

Но лучше подождать сезонный урожай. Тем более, уверяют эксперты, украинская клубника появится в продаже уже в конце мая.

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