Китайские ученые раскрыли секрет напитка, эффективно сжигающего жир. Рецепт был опубликована сотрудниками Нанкинского университета финансов и экономики в журнале European Journal of Nutrition. Исследования, посвященные борьбе с лишним весом, проводились совместно со специалистами Нанкинского сельскохозяйственного университета, передает newsyou.info.

Известно, что эффективная борьба с жировыми отложениями снижает риск развития проблем с сердцем и помогает избежать диабета. В рамках эксперимента ученые в течение двух месяцев откармливали грызунов пищей с высоким содержанием жира. Далее из располневшей популяции были выделены особи-представители контрольной группы. Этим мышам в рацион ввели сок из брокколи, а остальным был предписан препарат, предназначенный для лечения диабета.

Итоги эксперимента приятно удивили ученых, т. к. у получавших сок из брокколи грызунов было выявлено резкое снижение белого жира. Этот компонент в большинстве случаев увеличивает объем талии и повышает риск развития диабета и болезней сердца.

Одновременно эксперты обнаружили у мышей снижение уровня инсулина и уменьшение резистентности к нему. При этом было отмечено общее улучшение состояния организма, улучшение кишечной микрофлоры, уменьшение жира в печени, а также повышение противовоспалительного и антиоксидантного эффектов.

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