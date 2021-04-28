У Європарламенті тривають дебати на тему України та Росії [ Редактировать ]
У Європарламенті тривають дебати на тему України та Росії. Дипломати, зокрема, засудили ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також причетність Росії до підриву складу зі зброєю в Чехії у 2014.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що стягування Москвою військ до українського кордону суттєво погіршило ситуацію з безпекою у регіоні.
Федерація не демонструє бажання завершити війну в Україні, натомість поглиблює конфронтацію із Заходом через дезінформацію та різного роду атаки.
Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:
Росія має припинити провокації та співпрацювати в напрямку деескалаці замість того, щоб намагатися заховатися за образом "нейтрального модератора". Це те, що РФ робить зараз, буцімто конфлікт в Україні її взагалі не має стосується, і вдає наче просто намагається бути посередником у зовнішній проблемі, у яку вона не втручається. Ці лицемірство треба зупинити.
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