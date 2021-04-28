Стягування Москвою військ до українського кордону суттєво погіршило ситуацію з безпекою у регіоні

У Європарламенті тривають дебати на тему України та Росії. Дипломати, зокрема, засудили ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального, а також причетність Росії до підриву складу зі зброєю в Чехії у 2014.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що стягування Москвою військ до українського кордону суттєво погіршило ситуацію з безпекою у регіоні.

Федерація не демонструє бажання завершити війну в Україні, натомість поглиблює конфронтацію із Заходом через дезінформацію та різного роду атаки.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки: