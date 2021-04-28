Есть люди, с которыми лучше всего иметь дела честно, открыто и не пытаться обвести их вокруг пальца. Они всегда будут на шаг впереди и в решающий момент нанесут удар оттуда, откуда вы точно не ждали. Астрологи назвали самый хитрый знак зодиака.

Итак, на первом месте оказались Весы. Практичные Весы, отличающиеся острым и гибким умом, способны найти выход практически из любой ситуации. Неудивительно, что среди представителей этого знака так много юристов и адвокатов. Большинство родившихся под знаком Весов с удовольствием схитрит для собственной пользы - когда надо произвести хорошее впечатление, сгладить конфликт.

Особенно хорошо это получается у Весов женщин, часто имеющих репутацию самых хитрых среди знаков зодиака. При этом они вряд ли будут использовать свои способности, чтобы нанести кому-то вред - для них хитрость синоним дипломатии.

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