Проблема выпадения волос волнует многих, особенно - в период смены сезонов. Причин тому существует огромное множество, но в большинстве случаев виной выпадению служат определенные факторы. Об этом рассказали врачи-нутрициологи, передает newsyou.info.

Итак, врачи выделили несколько причин выпадения волос и назвали их проявления.

Гормональная

Андрогенная алопеция (выпадение), примерно в 95% случаев вызвана одной из этих причин:

Избыток гормона ДГТ (дигидротестостерона),

Повышенная чувствительность волосяных фолликулов к ДГТ,

Избыток фермента 5-а-редуктаза (превращает тестостерон в ДГТ).

Проявления: волосы утончаются, выпадение по всей голове, но лысин не замечается. Обильно растут волосы на теле / лице, волосы сухие, ломкие, но быстро жирнятся. Часто + акне / себорея.

Связанная с заболеваниями ЖКТ и гипоацидностью (пониженная кислотность желудка)

Связь очень сложная. Вкратце: нарушается нормальное всасывание всех (!) поступающих питательных веществ: белков (структура и рост волос), жиров (нормальное состояние кожи головы), витаминов и минералов (крепкие, здоровые волосы).

Диагностика: ФГДС показывает состояние желудка и его кислотность. УЗИ желчного пузыря покажет, есть ли застой желчи. Если есть - жиры усваиваются плохо, что приводит к проблемам во всем организме. Белок ниже 70, ферритин ниже 40 - волосы неизбежно будут сыпаться. Низкие уровни витаминов А, D, группы В, селена, цинка, кальция и др. также ведут к выпадению.

Временная

Связана чаще всего:

Стрессом,

Медикаментами (химиотерапия, КТ и т. д.).

Проявления: пациент не помнит, давно ли это началось. Волосы не стали тоньше / слабее. Нет акне и обильного оволосения лица / тела. Выпадение сопровождалось стрессом / лечением.

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