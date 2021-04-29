Федеральні агенти провели обшуки у квартирі адвоката Трампа [ Редактировать ]
У квартирі адвоката Трампа Руді Джуліані провели обшуки через справу, пов'язану з Україною. Федеральні агенти навідались до нью-йоркського помешкання юриста, вилучили електронні пристрої. Водночас офіційних повідомлень про обшук не було.
Деякі ЗМІ зазначають, що дії прокуратури пов'язані із контактами Джуліані в Україні, коли він намагався шукати компромат на Джо Байдена, який був головним опонентом Трампа на виборчих перегонах. Справу розслідують понад два роки.
по теме
Під час відвідин сторони мають обговорити потенційну зустріч Байдена й Зеленського в Європі, куди американський президент збирається влітку. Журналісти кажуть, це - чіткий сигнал про те, що Вашингтон підтримує Україну
Президент США Джо Байден підписав указ щодо запровадження нових санкцій проти Росії
Уперше Байден виступатиме перед майже порожнім залом. Зазвичай запрошували півтори тисячі людей. Всіх конгресменів, міністрів, воєначальників, суддів Верховного суду
Щорічне звернення до обох палат Конгресу почесний обов'язок кожного американського Президента. І щодо нього завжди багато ажіотажу. Але лише сьогодні виступ Байдена оточений багатьма подіями, які відбуваються уперше в історії
Через це на Капітолії посилили заходи безпеки. Головні теми доповіді - фінансова підтримка сімей із малими дітьми, подолання епідемії та еміграція