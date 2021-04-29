У квартирі адвоката Трампа Руді Джуліані провели обшуки через справу, пов'язану з Україною. Федеральні агенти навідались до нью-йоркського помешкання юриста, вилучили електронні пристрої. Водночас офіційних повідомлень про обшук не було.

Деякі ЗМІ зазначають, що дії прокуратури пов'язані із контактами Джуліані в Україні, коли він намагався шукати компромат на Джо Байдена, який був головним опонентом Трампа на виборчих перегонах. Справу розслідують понад два роки.