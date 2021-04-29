Допомогти Ростику жити. У шестирічного хлопчика із Сумської області - тяжке онкологічне захворювання - гострий лімфобластний лейкоз. Одного разу дитина вже подолала недугу, та стався рецидив. І тепер допомогти врятувати знесилений хіміотерапіями організм - може лише пересадження кісткового мозку в іспанській клініці.

Шестирічний Ростислав відгадує загадки та наклеює наліпки в альбом - це його улюблена справа у перерві між крапельницями.

Ти молодець, осюди, отуди лисичку клади. Умнічка!

Хлопчик з січня живе в лікарні. Бо в нього рецидив страшної онкологічної хвороби - гострого лімфобластного лейкозу. Все почалося три роки тому.

Оксана Кібець, мати хлопчика:

Піднялась температура. І ми поїхали здали аналіз, аналіз крові і в нас виявили 1 жовтня 2018 року виявили гострий лімфобластний лейкоз. Ми в той же день приїхали до сумської гематології і почали лікування. Ми пройшли все лікування, повністю пройшли від лікування хіміотерапії.

Рідні думали, вже все позаду. Та через два роки хвороба несподівано повернулася. Лікарі кажуть - попри обнадійливі прогнози, трапився ранній рецидив. І знову - лікарня. І хіміотерапія. Цього разу дитина переносить її дуже важко.

Ліана Никитенко, завідувачка відділення гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні:

Пациент имел какое количество осложняющих синдромов Это и мозговая кома дважды, это очень серьезное поражение кишечника, клостридиальный тифлит. Это и непроходимость кишечника. Это сердечная недостаточность и лёгочная недостаточность. Это сепсисы неоднократные.

Щоб одужати, Ростиславу конче потрібна пересадка кісткового мозку.

Ліана Никитенко, завідувачка відділення гематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні:

По старым схемам мы ещё могли бы проводить несколько блоков химиотерапии Но это такая высокая токсичность и именно учитывая сроки рецидива, что это ранний рецидив, ребёнок нуждается в трансплантации.

Клітини від рідних - не підходять. Тож потрібна трансплантація від донора. Це беруться зробити в іспанській клініці - в місті Наварра.

Оксана Кібець, мати хлопчика:

Коштує ця операція 152 000 євро. Тому ми звертаємося до всіх небайдужих людей, щоб допомогли нам зборі цієї величезної суми, допомогли нам врятувати життя нашого сина.

У простої сільської родини з Сумщини таких коштів - немає. Гроші збирають усім світом. Навіть сам Ростик вже просить не Іграшки, а відкласти ці кошти на лікування. Найбільша мрія Ростислава - повернутися додому. Там на нього чекає старший брат Роман, якого він дуже любить. Родина вже зібрала чверть від необхідної суми. Та потрібно - ще сто одинадцять тисяч євро.

Допомогти врятувати малого Ростислава може кожна гривня. Долучитися до допомоги можете і ви. Усі необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті podrobnosti.ua у розділі "Ми допомагаємо". Не будьмо байдужими!

Картка батька хлопчика:

Приватбанк

5168 7574 1764 6710

5168 7574 2849 7384

Кібець Юрій Сергійович