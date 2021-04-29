Знищити ворога та повернути контроль над своїм кордоном. Таке завдання стоїть перед учасниками масштабного навчання, що триває на найбільшому в Європі Яворівському полігоні. До маневрів залучили важку артилерійську техніку та санавіацію. Докладніше розповість Христина Гашенко.

Яворівський полігон. До бою готуються бійці 24 окремої механізованої бригади. Танки розділені на дві колони. Хлопці рухаються у бік, умовного кордону.

Дмитро Кошкарьов, керівник навчань оперативного командування "Захід":

На даному етапі відпрацьовується висування підрозділів військової частини з глубини, на даному етапі підрозділи розгорнулися ротної колони і продовжують своє виконання завдань.

У небо підняті гелікоптери.

Аби уникнути обстрілів, бойові машини не піднімаються вище 50 метрів над землею. Усе навчання наближене до реальних подій.

Михайло Вареник, помічник керівника з авіації навчань повітряне командування "Захід":

Вони виконують завдання попідтримки наших наступаючих військ і імітують нанесення ударів по лінії, по силам противників, потім імітують удар за противника по нашим силам.

Роль противника, який за історією тренувань захопив українські кордони виконує спецпідрозділ Opfor.

Богдан, керівник підрозділу "Opfor":

Навчання раніше зважались більш так відносились поверхнево. створивши наш підрозділ ми допомагаємо відчути противника, та недаємо розслаблятися, оскільки також використовуємо тактичні дії, намагаємося провести розвідку, оцінити їх.

Увесь бій як на долоні. За військовслубовцями із комадного пункту по відеокамерах спострегіють інструктори. На моніторі видно де і як пройшла техніка

Сергій Коваленко, інструктор Міжнародного Центру Миротворчості безпеки:

Камери знаходяться вдоль поля, вздовж проходження підрозділу. Здесь висвечуюся места где проходет подраздиление на етой камери. Соотвествено находятся на командной пункте мы видем насколько километров вперед, как действуєт наше подроздиления.

У бою армійці з легкістю побороли ворога та повернули під свій контроль кордони. Згодом їх передадуть прикордонній службі. Виконувати поставленні завдання не складно, кажуть бійці 24 бригади. Бо ж більшість із них уже з чималим бойовим досвідом. Іван Черней на сході із 2015. Знає слабкі сторони ворога і готовий навчати юних патріотів.

Іван Черней, військослужбовець 24 окремої механізованої бригади:

Люди новые приходят обучать надо, как вы думаете. Тот, кто пришел, пару дней и пару месяцев, а его же надо научить, показывать, как себя вести надо.

Андрій Патенчук, військослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади:

Я думаю налаштовані на всі 100, тобто готові дати відсіч в любий момент. - Готові до бою? - Так, звичайно.

Навчання триватимуть до п'ятниці. Після цього бійці готові захищати уже справжні українські кордони.