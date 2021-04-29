Помер астронавт, який брав участь у польоті на Місяць. Майкл Коллінз - третій із історичної місії "Аполон-11". Він пілотував космічний корабель на орбіті Місяця, коли Ніл Армстронг і Едвін Олдрін здійснили першу висадку на поверхню супутника Землі.

Про смерть астронавта повідомила його родина. У заяві йдеться, що чоловік помер на 90 році від раку. За своє життя Майкл двічі побував у космосі. І став одним із 24 астронавтів, які літали на Місяць.