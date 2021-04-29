Фармацевтический регулятор Чехии прекратил изучение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" из-за недостатка документации, выданной производителем. Об этом сообщает ТАСС.

Изучением российской вакцины занимался чешский Государственный институт по контролю за лекарственными препаратами. Его директор Ирена Сторова рассказала, что документация по "Спутнику V" включала "десятки страниц", тогда как обычно документы производителей подобных препаратов могут содержать десятки тысяч страниц.

Поступившей к нам документации к "Спутнику V" недостаточно. Мы ее изучили и с соответствующими замечаниями изложили в отчете, направленном правительству.

Сторова также сказала, что клинические исследования "Спутника V" в Чехии не проводились и не планируются.

Вакцинация от коронавируса началась в Чехии 27 декабря 2020 года. Прививки сделаны 1 971 913 жителям. Полный цикл вакцинации двумя дозами препарата прошли 977 177 человек. Чехов прививают вакцинами американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, американской Moderna и британско-шведской AstraZeneca.

Напомним, что вакцина "Спутник V", созданная в Центре Гамалеи, зарегистрирована в России в августе 2020 года. Применение российского препарата от COVID-19 разрешено в 61 стране, однако она не одобрена европейским и американским регуляторами.

Напомним, что бразильский регулятор не разрешил импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V" из-за присутствия в ней способного размножаться аденовируса.