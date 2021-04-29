Израиль решил закрыть границы для всех туристов из Индии/ фото: Известия

На территории Государства Израиль лабораторно подтвердили 41 случай заражения "индийским" штаммом коронавируса, также часть среди граждан, которые получили две дозы вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом пишет издание Haaretz.

24 человека, инфицированные "индийским" штаммом коронавируса, недавно вернулись из-за границы, а остальные 17 - заразились внутри страны. Среди них - 21 зараженный иностранный гражданин. Пятеро школьников являются также носителями "индийского" штамма COVID-19.

Отмечается, что В связи с этим Минздрав Израиля начал масштабное тестирование учащихся заведений среднего образования. Известно, что на прошлой неделе Израиль решил закрыть границы для всех туристов из Индии. Доступ разрешен только трем сотням студентов и преподавателей, которые обязаны пройти тестирование.

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Кроме того, в Израиле закрыли последние два отделения для больных коронавирусом. Они продолжали работать в медицинских центрах в городах Хадера и Тверия, в случае необходимости специализированные отделения для лечения коронавируса снова откроют.

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