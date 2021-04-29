Папа Римський Франциск погодився стати посередником у переговорах між Україною та Росією [ Редактировать ]
Cвятий престол дає добро. Папа Римський Франциск готовий стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Про це у коментарі італійським ЗМІ заявив кардинал Леонардо Сандрі. Щоправда, з ремаркою: деталі ймовірної зустрічі Зеленського і Путіна Святому престолу поки невідомі.
Нагадаємо, про те, що Зеленський і Путін таки поговорять тет-а-тет стало відомо днями. Це підтвердили обидві сторони. Для зустрічі Зеленський запропонував - Ватикан, бо вважає його "ідеальним місцем для діалогу про мир". У Кремлі до перемовин готові, але за умови, що не говоритимуть про Донбас.
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