Экс-модель Кэтрин Майорга обвинила игрока туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в несуществующем изнасиловании и требует от футболиста 65 миллионов евро.

Девушка хочет получить 21 миллион компенсации за боль и страдания, которые на получила в прошлом, а также столько же за боль и страдания, которые она получит в будущем. А третий 21 миллион долларов должен быть взыскан с футболиста как штрафная санкция.

Отмечается, что расходы, связанные с делом Роналду, обошлись модели в 1,6 миллиона евро. Судебные расходы составили более 1,2 миллиона евро. Известно, что скандальный иск против Криштиану Роналду моделью Кэтрин Майоргой еще в 2018 году. Она пожаловалась, что в 2009 году спортсмен совершил над ней сексуальное насилие в своем пентхаусе в американском Лас-Вегаса.

Читайте также, 31 мая женщина подала в полицию Сан-Паулу заявление о том, что ее изнасиловал знаменитый нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар. Пресс-служба футболиста распространила релиз, где говорится, что тот считает происходящее шантажом.

Кроме того, французская прокуратура открыла дело против ведущего тренера французской федерации легкой атлетики Жискара Самба, после заявления одной из спортсменок, чье имя не раскрывается. Самба категорически отрицает свою вину.

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