До Афганістану повернули пам'ятки, вивезені під час війни [ Редактировать ]
До Афганістану повернули пам'ятки, вивезені контрабандою під час війни. Тридцять три артефакти, датовані від ІІ до Х століть нашої ери, американській поліції передав антиквар із США.
Тепер їх реставрують та невдовзі виставлять у Національному музеї. За словами урядовців, за останні 20 років їм вдалося повернути в країну понад десять тисяч старожитностей.
Воєначальники розкрадали та вивозили їх за кордон упродовж чотирьох десятиліть війни.
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