Тридцять три артефакти, датовані від ІІ до Х століть нашої ери

До Афганістану повернули пам'ятки, вивезені контрабандою під час війни. Тридцять три артефакти, датовані від ІІ до Х століть нашої ери, американській поліції передав антиквар із США.

Тепер їх реставрують та невдовзі виставлять у Національному музеї. За словами урядовців, за останні 20 років їм вдалося повернути в країну понад десять тисяч старожитностей.

Воєначальники розкрадали та вивозили їх за кордон упродовж чотирьох десятиліть війни.