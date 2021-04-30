Ожиріння є одним із головних чинників, що призводить до смерті у разі інфікування ковідом

Франція починає щеплення проти коронавірусу людей із ожирінням. Уже цими вихідними до пунктів вакцинації запрошують усіх громадян, старших вісімнадцяти років із зайвою вагою.

Таких, за урядовими підрахунками, близько двох із половиною мільйонів. А пенсіонерів з такою проблемою щепили першочергово.

Лікарі кажуть, саме ожиріння є одним із головних чинників, що призводить до смерті у разі інфікування ковідом.