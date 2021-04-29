В пятницу, 30 апреля, в Украину прибудет еще одна партия китайской вакцины от коронавируса Sinоvac. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

Размер партии составит 500 тысяч доз препарата.

Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac. Завтра вечером в Киев прилетят 500 тысяч доз, в рамках нашего контракта на 1,9 млн доз.

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Напомним, Министерство образования и научных исследований Германии выделит 1,6 млрд евро на исследование COVID-19. Из этой сумму 627 млн евро предназначаются фармацевтическим компаниям BioNTech и CureVac, занимающимся разработкой вакцин против коронавируса.

Кроме того, на территории Германии впервые приняли законопроект, согласно которому можно будет применить "экстренное торможение" локдауна. Этот проект предусматривает наиболее строгие правила карантинных ограничений в случае, если заболеваемость превышает 100 человек на 100 тысяч населения за три дня подряд.

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