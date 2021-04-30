У Будапешті показали новонароджене слоненя [ Редактировать ]
У зоопарку Будапешта показали новонароджене слоненя. Воно з'явилося на світ у суботу і вже впевнено дріботить поряд з матусею та чотирирічним братиком. А от щасливого татуся про всяк випадок відселили до іншого вольєру. Статі малюка наглядачі ще не з'ясували.
Але за їхніми оцінками, слоненя здорове, важить близько восьмидесяти кілограмів і має добрий апетит. У зоопарку пишаються своєю колекцією цих гігантів. Це вже восьме слоненя, яке тут народилося.
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