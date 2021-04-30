"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от правительства безотлагательно обратить внимание на неконтролируемый рост долгов по зарплате, достигший уже почти 3,4 млрд гривен, и принять немедленные меры для их сокращения. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин, комментируя последние данные по задолженности.

"Нынешнее правительство игнорирует проблему долгов по зарплатам. Всего за год его работы задолженность выросла почти на 40%, в том числе – на 5,3% за март. Это огромная сумма в 3,4 млрд гривен, которая заработана нашими гражданами, но до них до сих пор не дошла. Мы требуем от Кабмина заняться этим вопросом в первую очередь, поскольку это вопрос того, на что жить людям в эти сложные времена", – заявил народный депутат.

Политик сообщил, что наиболее кризисной остается ситуация в промышленности, на долю которой приходится самая большая сумма задолженности – 2,63 млрд гривен, причем с начала года она выросла на 29,7%. А по темпам прироста зарплатных долгов худшие показатели – в строительстве, где за первый квартал 2021 года сумма, недополученная работниками, выросла в 3,1 раза.

"Продолжает оставаться критической ситуация в сфере здравоохранения и предоставление социальной помощи, где за тот же период задолженность выросла почти на 84%. Если уж медики недополучают заработанное, то очевидно, что Кабмин вообще этим вопросом не занимается. Поскольку, когда правительство ставит его себе приоритетом, долги сокращаются. Нынешние же 3,4 миллиарда – это один из худших показателей за последние 20 лет, и потому проблему нужно решать незамедлительно", – резюмировал Сергей Левочкин.