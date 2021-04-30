Підходить до завершення Великий піст та наближається Великдень. Але чи працюватимуть церкви цьогоріч на свята та за яких умов - дізнавалася Тетяна Радченко.

Пандемія вплинула на усі сфери життєдіяльності. Також не залишилися осторонь церкви та храми. Нині у Михайлівському соборі відвідувачів поменшало на дві третини.

Значна частина вірян залишається вдома, щоб не наражати себе на небезпеку.

Через карантин не прийду в церковь, я людей вообще стараюсь обходить.

Чим менше в храмах відвідувачів - тим аскетичнішим стає спосіб життя монахів. Адже немає відвідувачів немає пожертв. Свічки, ікони та молитовники теж не продаються. Але церковники цим не переймаються. Вважають, що зараз і справді краще залишатися вдома. Тому організували для своїх парафіян трансляцію богослужінь у інтернеті.

Михайло Омелян, священник Православної церкви України:

Церква, якщо так можна сказати, вимушено стала діджеталізованою зараз, тому що пандемія внесла певні корективи і ми змушені були робити онлайн-трансляції, щоб віряни могли долучатися і молитися в своїх домівках.

Також Омелян зазначає, що Православна церква України під час пандемії приймає онлайн записки за здоров'я та за упокій. І щодня їх надходить близько двох тисяч. Втім, є і частина людей, які приходять до храму, не зважаючи ні на які обставини.

Катерина:

На самом деле карантин совсем не повлиял на то, что буду я ходить в церковь или нет то, что на душе, то и в голове

Уже цими вихідними християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Святити паски будуть відразу на хлібокомбінатах, заводах та у магазинах. Також священнослужителі закликають молодь освятити пасхальний кошик для людей старшого покоління. Церква працюватиме, але із дотриманням карантинних обмежень.